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«Цвет мести»: Юрий Фелипенко рассказал о главном мотиве сериала

04.10.2021

Актер Юрий Фелипенко, который сыграл Андрея Потапенко в сериале Татьяны Гнедаш «Цвет страсти» и «Цвет мести», в интервью для «Теленедели» раскрыл, чем второй сезон сериала будет удивлять зрителей СТБ.

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Что ждет зрителя в авантюрной драме «Цвет мести»?

― Восторжествует справедливость. Все тайное станет явью. Во втором сезоне не только линия Потапенко важна. Мстит ли мой герой? Нет. Он так же, как и в первом сезоне, прет и доказывает справедливость.  

А с какими цветами у вас ассоциируется страсть и месть?

― Первый сезон, именуемый как «Цвет страсти», — с белым цветом. Казалось бы, страсть ― это красный. Однако белый цвет ― это новое. Новые эмоции, ощущения. Ты заполняешь чистый лист новыми эмоциями. А вот месть ― это темный, приглушенный. Бордовый, черный. У меня месть не ассоциируется с чем-то хорошим. Я в себе также стараюсь это чувство не развивать. Учусь вовремя отпускать негатив.

Почему продолжение названо «Цвет мести»? 

― Я думаю, потому что это будет история Нади Гомонай о снисходительной мести. Она вопреки всему тому, что ей сделала София, будет стараться жить дальше. А для такой, как София, снисходительность станет местью куда страшнее.

Опишите одним предложением 2 сезон. 

― 2 сезон будет динамичнее и с элементами экшена.

Сталкивались ли вы в реальной жизни с сумасшедшей любовью, которую София испытывает к вашему герою Андрею Потапенко?

― Я сталкивался скорее с нездоровым преследованием. Когда девушка приходила изо дня в день на мои спектакли и панически желала со мной отношений. Я видел ее обезумевший взгляд. Конечно, это неприятное чувство, когда к тебе испытывают интерес на грани с маниакальным.

Полное интервью можно почитать на сайте «Теленедели» tv.ua.

Все новые серии драмы «Цвет мести» выходят в 20:15 на СТБ с понедельника по четверг. Не пропустите!

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