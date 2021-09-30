30 вересня о 20:15 виходять 7 і 8 серії мелодрами «Колір помсти» на СТБ. Як Марія впорається з новини неприємностями, і що про неї дізнаються вороги? Що покажуть у 7 і 8 серіях серіалу «Колір помсти» ― читайте і дивіться на СТБ.

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Допомога Марії в колонії мало не обернулася трагедією для неї, а увага поставила під удар Надю. Софія продовжує «копати» під них, і цього разу її підступність поставила під загрозу і Надю, і Марію…

«Колір помсти» 7 і 8 серії від 30.09.2021 ― сюжет

Євген з допомогою Юлії готує план втечі Марії з колонії, водночас Марія отримує несподівані преференції від начальства колонії. Обурена Ряба вважає, що про це подбала Марта, і калічить Марію. Тимур фотографує її в лазареті і пересилає фото Вероніці, після чого інформація про стан Марії поширюється в ЗМІ. Парканов лютує. Потапенко негайно виїжджає до колонії, а Надя просить Діану передати співкамерницям піклуватися про Марію. Коли Софія отримує цю інформацію, то робить жахливі для Наді висновки…

Софія приходить до дитячого будинку, щоб розпитати Надю про Дашу Гомонай. Надя запитує Потапенка, як він учинив би, знаючи, що Даша жива…

Парканов з Тарасюком дізнаються, що фото журналістам відправив Тимур, і його звільняють. Марію переводять до районної лікарні.

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Video: «Колір помсти»: що буде в 7 і 8 серіях авантюрного серіалу Серіал Колір помсти - 7 і 8 серія на сайті СТБ вже 30.09.2021. Про що сюжет сьомої та восьмої серій серіалу Колір помсти, читайте в анонсі.

Серіал «Колір помсти» виходить відразу по дві серії з понеділка по четвер о 20:15 на СТБ. Не пропустіть!

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