30 сентября в 20:15 выходят 7 и 8 серии мелодрамы «Цвет мести» на СТБ. Как Мария справится с новыми испытаниями, и что о ней узнают враги? Что покажут в 7 и 8 сериях сериала «Цвет мести» ― читайте и смотрите на СТБ.

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Помощь Марии в колонии чуть не обернулась трагедией для нее, а особое внимание поставило под удар Надю. София продолжает «копать» под них, и в этот раз ее коварство поставило под угрозу и Надю и Марию…

«Цвет мести» 7 и 8 серии от 30.09.2021 ― сюжет

Евгений с помощью Юлии готовит план побега Марии из колонии, в то же время Мария получает неожиданные преференции от начальства учреждения. Возмущенная Ряба считает, что об этом похлопотала Марта, и калечит Марию. Тимур фотографирует ее в лазарете и пересылает фото Веронике, после чего информация о состоянии Марии распространяется в СМИ. Парканов приходит в ярость. Потапенко срочно выезжает в колонию, а Надя просит Диану передать сокамерницам заботиться о Марии. Когда София получает эту информацию, то приходит к ужасным для Нади выводам…

София приходит в детский дом, чтобы расспросить Надю о Даше Гомонай. Надя спрашивает Потапенко, как бы он поступил, зная, что Даша жива…

Парканов с Тарасюком узнают, что фото журналистам отправил Тимур, и его увольняют. Марию переводят в районную больницу.

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Video: «Цвет мести»: что будет в 7 и 8 сериях авантюрного сериала Сериал Цвет мести - 7 и 8 серия на сайте СТБ уже 30.09.2021. О чем сюжет седьмой и восьмой серий сериала Цвет мести, читайте в анонсе.

Сериал «Цвет мести» выходит сразу по две серии с понедельника по четверг в 20:15 на СТБ. Не пропустите!

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