29 вересня о 20:15 виходять 5 і 6 серії мелодрами «Колір помсти» на СТБ. Які неприємності очікують на Дашу Гомонай та її близьких? Що покажуть у 5 і 6 серіях серіалу «Колір помсти» ― читайте і дивіться на СТБ.

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Надя і Михайло вирішують проблеми з «воскресінням» Даші Гомонай, у Юлі виникають непередбачені проблеми, а Марія несподівано налагоджує своє життя в колонії.

«Колір помсти» 5 і 6 серії від 29.09.2021 ― сюжет

Натхненна прикладом Даші Гомонай, Марія починає боротися за себе, щоб повернутися до вихованців дитбудинку, а Юля тим часом підкуповує Тарасюка, щоб поліпшити умови утримання Марії.

Борисов шантажує Юлію за вбивство Романа, і вона змушена йому заплатити. Потапенко повідомляє Наді про знайдені відбитки. Разом з Михайлом вона їде в опіковий центр, де Олександр змінює її відбитки. У цей самий час Софія також приходить в опіковий центр, і Наді з Михайлом доводиться докласти максимум зусиль, щоб розминутися з нею.

Тим часом у дитбудинку Борисов і Софія намагаються знайти відбитки Даші. Софія шантажує Діану і обіцяє допомогти отримати опіку над Сніжаною, щоб Діана доповідала їй про те, що відбувається в дитбудинку.

Вероніка підкуповує Тимура, щоб роздобути фотографії Марії. Марію випускають з ізолятора, але вона відмовляється переводитися в інший барак. Марія і Марта домовляються про нейтралітет і взаємодопомогу.

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Video: «Колір помсти»: що буде в 5 і 6 серіях авантюрного серіалу Серіал Колір помсти - 5 і 6 серія на сайті СТБ вже 29.09.2021. Про що сюжет п'ятої та шостої серій серіалу Колір помсти, читайте в анонсі.

Серіал «Колір помсти» виходить відразу по дві серії з понеділка по четвер о 20:15 на СТБ. Не пропустіть!

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