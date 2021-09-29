29 сентября в 20:15 выходят 5 и 6 серии мелодрамы «Цвет мести» на СТБ. Какие неприятности ожидают Дашу Гомонай и ее близких? Что покажут в 5 и 6 сериях сериала «Цвет мести» ― читайте и смотрите на СТБ.

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Надя и Михаил решают проблемы с «воскресшей» Дашей Гомонай, у Юли возникают непредвиденные проблемы, а Мария неожиданно налаживает свою жизнь в колонии.

«Цвет мести» 5 и 6 серии от 29.09.2021 ― сюжет

Вдохновлённая примером Даши Гомонай, Мария начинает бороться за себя, чтобы вернуться к воспитанникам детдома, а Юля тем временем подкупает Тарасюка, чтобы улучшить условия содержания Марии.

Борисов шантажирует Юлию за убийство Романа, и она вынуждена ему заплатить. Потапенко сообщает Наде о найденных отпечатках. Вместе с Михаилом она едет в ожоговый центр, где Александр меняет ее отпечатки. В это же время София также приходит в ожоговый центр, и Наде с Михаилом приходится приложить максимум усилий, чтобы разминуться с ней.

Тем временем в детдоме Борисов и София пытаются найти отпечатки Даши. София шантажирует Диану и обещает помочь получить опеку над Снежаной, чтобы Диана докладывала ей о происходящем в детдоме.

Вероника подкупает Тимура, чтобы добыть фотографии Марии. Марию выпускают из изолятора, но она отказывается переводиться в другой барак. Мария и Марта договариваются о нейтралитете и взаимопомощи.

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Video: «Цвет мести»: что будет в 5 и 6 сериях авантюрного сериала Сериал Цвет мести - 5 и 6 серия на сайте СТБ уже 29.09.2021. О чем сюжет пятой и шестой серий сериала Цвет мести, читайте в анонсе.

Сериал «Цвет мести» выходит сразу по две серии с понедельника по четверг в 20:15 на СТБ. Не пропустите!

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