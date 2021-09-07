Сьогодні, 7 вересня, о 20:15 на телеканалі СТБ вийдуть 3 і 4 серії фільму «Пікнік». Читайте анонс 3–4 серій серіалу «Пікнік» просто зараз!

Віра та Олег говорять про інцидент, що стався з Настею. У процесі розмови вони доходять висновку, що так мало розмовляли одне з одним останнім часом, що просто перестали розуміти. Олег розповідає Льоні про те, що трапилося. Льоня радить йому поговорити з Владом і розставити все на місця. Олег переживає, що з дружиною вони віддалилися одне від одного… Алла ділиться з Вірою підозрами, що в неї рак. На думку дівчини, всі симптоми вказують саме на цю хворобу. Віра проводить огляд Алли, аналізує її симптоми і радить їй зробити тест на вагітність…

У ролях: Анна Кузіна, Кирило Жандаров, Віра Кобзар, Максим Девізоров, Аліна Чебан, Анна Тамбова, Людмила Загорська, Олександр Кобзар, Марія Стопник та ін.

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