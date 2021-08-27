Цьогоріч на телеканалі СТБ відбудеться довгоочікувана прем’єра костюмованої драми за мотивами історичного роману львівської письменниці Наталії Гурницької «Кава з кардамоном». Напередодні виходу серіалу СТБ представив до мурашок зворушливий і відвертий тизер, присвячений пристрасній і глибокій історії забороненого кохання.



У центрі сюжету 10-серійного фільму ― юна українка Анна (роль виконує Олена Лавренюк) і одружений польський шляхтич Адам (польський актор Павло Делонг). Вони зустрічають одне одного за часів революції 1848―1849 років. Здавалося б, між Анною і Адамом не може бути нічого спільного: їхнім долям ні за що не судилося зійтися, а парі ― бути разом. Адже у польського шляхтича вже є сім’я, статус і досвід… Проте кохання неможливо спланувати.

Анна і Адам з головою кидаються в палкі і неймовірно сильні почуття, які виявляються сильнішими за життєві підвалини. Герої спробують поборотися за право бути щасливими, але, вибравши одне одного, вони приречуть себе на біль, втрати, страждання і суспільний осуд…

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