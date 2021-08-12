В осінньому телесезоні на каналі СТБ глядачі побачать прем’єру 8-серійної мелодрами «Пікнік» виробництва «Mamas film production».

Ключовою темою в серіалі є криза середнього віку. Телеглядач стане свідком відразу кількох сюжетних ліній. Долі та історії головних героїв тісно між собою переплетені.

У фокусі уваги перебуває подружня пара – Віра (Анна Кузіна) та Олег (Кирило Жандаров) Лапіни, які 17 років разом. Вони виховують доньку-підлітка і маленького сина. Здається, пара так давно разом, що вже все знають одне про одного. Проте Олег і Віра почали віддалятися. На пікніку з хорошими друзями трапиться інцидент, який спричинить справжню бурю пристрастей, і всі скелети в шафах героїв будуть виявлені…

«У першій серії відбудуться дуже потужні події, які ще більше оголять конфлікт Віри та Олега. Зрештою, всі недомовки і претензії між героями вирвуться. Пара отримає можливість згадати, хто вони і чому вибрали одне одного, – зазначила акторка Анна Кузіна. – “Пікнік” – це психологічна драма про взаємини людей. Серед них немає суто позитивних або негативних персонажів, так само, як і в житті. Іноді люди роблять ті чи інші вчинки в силу своїх причин».

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Зйомки серіалу проходили в європейській традиції. За словами режисерки-постановниці Ірини Громозди, відомі глядачам актори багато привнесли в своїх персонажів з особистої біографії та впровадили в роботі свої ідеї.

«“Пікнік” – це проєкт, що дивовижним чином зібрав людей, які люблять те, що роблять. Це по-новому, це свіже. Ми працюємо над таким серіалом, який нам самим хотілося б подивитися. Він про Кіру, Аню, Сашку, Макса, Віру, Петю і багатьох інших прекрасних людей. Він про сміх, суперечки, пух із вух і зустрічі світанків», – розповіла режисерка.

Окрім цього, в серіалі будуть порушені й інші міжособистісні теми та навіть стереотипи, які існують у суспільстві. Наприклад, вік закоханих. Між героїнею – продюсеркою Аллою (Віра Кобзар) і молодою зіркою Максом (Максим Девізоров) різниця у віці становить 20 років. Але це не заважає парі відчувати одне до одного найщиріші та найніжніші почуття.

«Аллі 46 років, практично моя ровесниця, вона продюсує фільми. На знімальному майданчику Алла закохується в молодого хлопця, – поділилася Віра Кобзар. – Коли чоловік старший за свою кохану – це одні обставини, а коли жінка – це вже її чітка позиція. Моя Алла розуміє всі ризики, знає, на що йде, і бере відповідальність за свої почуття та за ці стосунки. В контексті драматургії цей проєкт перевернув моє бачення і свідомість про різницю у віці».

Не пропустіть прем’єру серіалу «Пікнік» в осінньому телесезоні на СТБ!

Ролі виконують: Анна Кузіна, Кирило Жандаров, Віра Кобзар, Максим Девізоров, Аліна Чебан, Анна Тамбова, Людмила Загорська, Олександр Кобзар, Марія Стопник та ін.

Режисерка-постановниця: Ірина Громозда.

Оператор-постановник: Сергій Крутько.

Художник-постановник: Тарас Кузуб.

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