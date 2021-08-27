В этом году на телеканале СТБ состоится долгожданная премьера костюмированной драмы по мотивам исторического романа львовской писательницы Натальи Гурницкой «Кофе с кардамоном». В преддверии выхода сериала СТБ представил до мурашек трогательный и откровенный тизер, посвященный страстной и глубокой истории запретной любви.

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В центре сюжета 10-серийного фильма ― юная украинка Анна (роль исполняет Алена Лавренюк) и женатый польский шляхтич Адам (польский актер Павел Делонг). Они встречают друг друга во времена революции 1848―1849 годов. Казалось бы, между Анной и Адамом не может быть ничего общего: их судьбам ни за что не суждено соприкоснуться, а паре ― быть вместе. Ведь у польского шляхтича уже есть семья, статус и опыт… Но любовь невозможно спланировать.

Анна и Адам с головой бросаются в пылкие и невероятно сильные чувства, которые оказываются сильнее жизненных устоев. Герои попробуют побороться за право быть счастливыми, но, выбрав друг друга, они обрекут себя на боль, потери, страдания и осуждение обществом…

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