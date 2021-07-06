Зовсім скоро, 9 липня, о 20:15 на телеканалі СТБ вийдуть 1―4 серії серіалу «Кольоротерапія кохання». Прем’єра фільму Студії Оксани Байрак «Кольоротерапія кохання» ― це нова 4-серійна стрічка з кіноциклу «Знаки кохання». Мелодраматичний трилер буде присвячений жінці-Водолію.

Головні ролі виконали зірки гучного телебестселера «Ніщо не трапляється двічі» ― Наталі Старинкевич і Валентин Томусяк, а ключового антагоніста зіграв актор Дмитро Лавров. Також у фільмі задіяні Єфросинія Мельник, Алла Масленникова, Артем Вільбік і ін.

Генеральна продюсерка: Оксана Байрак.

Режисер-постановник: Олександр Тименко.

Оператор-постановник: Олексій Цвілодуб.

Нагадаємо, що унікальний кіноцикл «Знаки кохання» ― це 12 самостійних 4-серійних фільмів про кохання, в кожному головна героїня ― жінка, яка народилася під певним знаком зодіаку. Першою на екрани вийшла стрічка про жінку-Левицю, також глядачі дізнаються, як можуть кохати жінка-Діва і жінка-Овен.

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