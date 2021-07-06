Совсем скоро, 9 июля, в 20:15 на телеканале СТБ выйдут 1–4 серии сериала «Цветотерапия любви». Премьера фильма Студии Оксаны Байрак «Цветотерапия любви» – это новая 4-серийная картина из киноцикла «Знаки любви». Мелодраматический триллер будет посвящен женщине-Водолею.

Главные роли исполнили звезды нашумевшего телебестселлера «Ничто не случается дважды» – Натали Старынкевич и Валентин Томусяк, а ключевого антагониста сыграл актер Дмитрий Лавров. Также в фильме задействованы Ефросинья Мельник, Алла Масленникова, Артем Вильбик и другие.

Генеральный продюсер: Оксана Байрак.

Режиссер-постановщик: Александр Тименко.

Оператор-постановщик: Алексей Цвелодуб.

Напомним, что уникальный киноцикл «Знаки любви» – это 12 самостоятельных 4-серийных фильмов о любви, в каждом главная героиня – женщина, которая родилась под определенным знаком зодиака. Первой на экраны вышла работа о женщине-Львице, также зрители узнают, как могут любить женщина-Дева и женщина-Овен.

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