Серіальна весна на СТБ триває! Незабаром глядачі побачать нову 16-серійну мелодраму «Все не випадково» виробництва StarLight Production. Прем’єра серіалу запланована в травні у праймовому слоті «СТБ-серіал».

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У сім’ї бізнесмена Олега Полянського, здавалося б, усе прекрасно: красуня-дружина Анна зробила їхній дім зразковим, 15-річна донька Варя займається престижним кінним спортом. Проте дівчинці не вистачає материнського тепла, а Олегові – турботи і ніжності дружини. Анна вимоглива до дочки, хоче, щоб на змаганнях вона завжди перемагала, і дівчинка щосили намагається виправдати надії матері. Одного разу Варя падає з коня просто під копита інших наїзників. Для її порятунку терміново потрібна донорська кров, але аналіз ДНК показує, що ні Олег, ні Анна не є біологічними батьками дівчинки. Як таке можливо і що насправді сталося багато років тому? І чи зможуть Полянські зберегти сім’ю, коли зустрінуться зі справжньою матір’ю Варі?

«Серіал показує, наскільки випадкові невипадковості можуть змінити долі героїв. Глядачам буде цікаво стежити за стрімкими, непередбачуваними поворотами на довгій дорозі до щастя і співпереживати своїм улюбленим персонажам», – розповідає креативний продюсер серіалу Максим Бернадський.

Виробництво – StarLight Production.

Режисер-постановник – Олександр Будьонний.

Оператор-постановник – Олексій Калін.

У ролях: Прохор Дубравін, Світлана Зельбет, Ольга Олексій, Ірина Кудашова та ін.



Video: На СТБ відбудеться прем’єра мелодрами «Все не випадково» виробництва StarLight Production Незабаром глядачі побачать нову 16-серійну мелодраму Все не випадково виробництва StarLight Production. Прем'єра серіалу Все не випадково запланована в травні

Video: На СТБ відбудеться прем’єра мелодрами «Все не випадково» виробництва StarLight Production Незабаром глядачі побачать нову 16-серійну мелодраму Все не випадково виробництва StarLight Production. Прем'єра серіалу Все не випадково запланована в травні

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