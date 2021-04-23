На СТБ состоится премьера мелодрамы «Все не случайно» производства StarLight Production
Сериальная весна на СТБ продолжается! Вскоре зрители увидят новую 16-серийную мелодраму «Все не случайно» производства StarLight Production. Премьера сериала запланирована в мае в праймовом слоте «СТБ-сериал».
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В семье бизнесмена Олега Полянского, казалось бы, все прекрасно: красавица-жена Анна сделала их дом образцовым, 15-летняя дочь Варя занимается престижным конным спортом. Но девочке не хватает материнского тепла, а Олегу – заботы и нежности супруги. Анна требовательна к дочери, хочет, чтобы на соревнованиях она всегда побеждала, и девочка изо всех сил пытается оправдать надежды матери. Однажды Варя падает с лошади прямо под копыта других наездников. Для ее спасения срочно нужна донорская кровь, но анализ ДНК показывает, что ни Олег, ни Анна не являются биологическими родителями девочки. Как такое возможно и что на самом деле произошло много лет назад? И смогут ли Полянские сохранить семью, когда встретятся с настоящей матерью Вари?
«Сериал показывает, насколько случайные неслучайности могут изменить судьбы героев. Зрителям будет интересно следить за крутыми, непредсказуемыми поворотами на длинной дороге к счастью и сопереживать своим любимым персонажам», – рассказывает креативный продюсер сериала Максим Бернадский.
Производство – StarLight Production.
Режиссер-постановщик – Александр Буденный.
Оператор-постановщик – Алексей Калин.
В ролях: Прохор Дубравин, Светлана Зельбет, Ольга Олексий, Ирина Кудашова и др.
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Video: На СТБ состоится премьера мелодрамы «Все не случайно» производства StarLight Production
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