В День памяти Чернобыля СТБ покажет фильм «Мотыльки»
26 апреля, к 35-ой годовщине Чернобыльской трагедии, в эфире телеканала СТБ выйдет 4-серийный фильм «Мотыльки» производства FILM.UA Group. Это история о первой любви, которая разворачивается на фоне одной из самых масштабных техногенных катастроф XX века.
Выпускница Аля вместе со старшей сестрой Марьяной едут из Киева в Припять навестить родственников. По дороге девушки видят страшный взрыв на Чернобыльской АЭС. Забыв об опасности и смертельной дозе радиации, Марьяна, врач по специальности, принимает решение остаться на несколько дней в городе, чтобы помогать в больнице. Аля отказывается эвакуироваться и остается вместе с сестрой. Именно здесь, на фоне трагических обстоятельств, ей суждено встретить Пашу. Он солдат срочной службы, которого направили работать на горящем реакторе. Аля и Паша, пренебрегая опасностью, летели навстречу своему первому сильному чувству, словно мотыльки, стремящиеся к огню.
«Мотыльки» стал самым известным украинским проектом о Чернобыльской катастрофе. У фильма успешная фестивальная история, ряд наград* и престижных кинотелевизионных премий. А ассет четвертого энергоблока, созданный командой Postmodern Digital для «Мотыльков», позднее был использован в суперуспешном сериале «Чернобыль» от HBO.
Смотрите 26 апреля в 20:15 (с перерывом на «Вікна-новини»).
Производство: FILM.UA Group.
Режиссер: Виталий Воробьев.
Продюсер: Виктор Мирский.
Креативный продюсер: Олеся Лукьяненко.
Исполнительный продюсер: Катерина Швец.
Оператор: Павел Кулаков.
Автор сценария: Валерий Мухарьямов.
В ролях: Мария Поезжаева, Юрий Борисов, Андрей Казаков, Юлия Рутберг и др.
Награды:
Телевизионный художественный фильм/мини-сериал, Телетриумф 2013
Лучшие визуальные эффекты в телесериале, FICCI BAF Awards 2014
Platinum Remi Award, WorldFest Houston 2014
Silver Plaque, Chicago International Film Festival Television Awards 2014
Yellow Oscar, Uranium Film Festival 2015
Номинации:
Продюсер (продюсерская группа) телевизионного фильма/сериала, Телетриумф 2013
«За выдающиеся визуальные эффекты в телешоу», VES Awards 2013
«За создание выдающейся локации в телешоу или рекламе», VES Awards 2013
Seoul International Drama Awards 2014