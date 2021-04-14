В День памяти Чернобыля СТБ покажет фильм «Мотыльки»

26 апреля, к 35-ой годовщине Чернобыльской трагедии, в эфире телеканала СТБ выйдет 4-серийный фильм «Мотыльки» производства FILM.UA Group. Это история о первой любви, которая разворачивается на фоне одной из самых масштабных техногенных катастроф XX века.

Выпускница Аля вместе со старшей сестрой Марьяной едут из Киева в Припять навестить родственников. По дороге девушки видят страшный взрыв на Чернобыльской АЭС. Забыв об опасности и смертельной дозе радиации, Марьяна, врач по специальности, принимает решение остаться на несколько дней в городе, чтобы помогать в больнице. Аля отказывается эвакуироваться и остается вместе с сестрой. Именно здесь, на фоне трагических обстоятельств, ей суждено встретить Пашу. Он солдат срочной службы, которого направили работать на горящем реакторе. Аля и Паша, пренебрегая опасностью, летели навстречу своему первому сильному чувству, словно мотыльки, стремящиеся к огню.

«Мотыльки» стал самым известным украинским проектом о Чернобыльской катастрофе. У фильма успешная фестивальная история, ряд наград* и престижных кинотелевизионных премий. А ассет четвертого энергоблока, созданный командой Postmodern Digital для «Мотыльков», позднее был использован в суперуспешном сериале «Чернобыль» от HBO.

Смотрите 26 апреля в 20:15 (с перерывом на «Вікна-новини»).

Производство: FILM.UA Group.

Режиссер: Виталий Воробьев.

Продюсер: Виктор Мирский.

Креативный продюсер: Олеся Лукьяненко.

Исполнительный продюсер: Катерина Швец.

Оператор: Павел Кулаков.

Автор сценария: Валерий Мухарьямов.

В ролях: Мария Поезжаева, Юрий Борисов, Андрей Казаков, Юлия Рутберг и др.

Награды:

Телевизионный художественный фильм/мини-сериал, Телетриумф 2013

Лучшие визуальные эффекты в телесериале, FICCI BAF Awards 2014

Platinum Remi Award, WorldFest Houston 2014

Silver Plaque, Chicago International Film Festival Television Awards 2014

Yellow Oscar, Uranium Film Festival 2015

Номинации:

Продюсер (продюсерская группа) телевизионного фильма/сериала, Телетриумф 2013

«За выдающиеся визуальные эффекты в телешоу», VES Awards 2013

«За создание выдающейся локации в телешоу или рекламе», VES Awards 2013

Seoul International Drama Awards 2014

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