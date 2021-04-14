У День пам’яті Чорнобиля СТБ покаже фільм «Метелики»

26 квітня, до 35-х роковин Чорнобильської трагедії, в ефірі телеканалу СТБ вийде 4-серійний фільм «Метелики» виробництва FILM.UA Group. Це історія про перше кохання, що розгортається на тлі однієї з наймасштабніших техногенних катастроф XX століття.

Випускниця Аля разом зі старшою сестрою Мар’яною їдуть з Києва до Прип’яті навідати родичів. Дорогою дівчата бачать страшний вибух на Чорнобильській АЕС. Забувши про небезпеку і смертельну дозу радіації, Мар’яна, лікарка за фахом, вирішує залишитися на кілька днів у місті, щоб допомагати в лікарні. Аля відмовляється евакуюватися і залишається разом із сестрою. Саме тут, на тлі трагічних обставин, їй судилося зустріти Пашу. Він солдат строкової служби, якого направили працювати на палаючому реакторі. Аля і Паша, нехтуючи небезпекою, летіли назустріч своєму першому сильному почуттю, немов метелики, які прямують на вогонь.

«Метелики» став найвідомішим українським проєктом про Чорнобильську катастрофу. У фільму успішна фестивальна історія, низка нагород* і престижних кінотелевізійних премій. А ассет четвертого енергоблоку, створений командою Postmodern Digital для «Метеликів», пізніше був використаний у суперуспішному серіалі «Чорнобиль» від HBO.

Дивіться 26 квітня о 20:15 (з перервою на «Вікна-новини»).

Виробництво: FILM.UA Group.

Режисер: Віталій Воробйов.

Продюсер: Віктор Мірський.

Креативна продюсерка: Олеся Лук’яненко.

Виконавча продюсерка: Катерина Швець.

Оператор: Павло Кулаков.

Автор сценарію: Валерій Мухар’ямов.

У ролях: Марія Поєзжаєва, Юрій Борисов, Андрій Казаков, Юлія Рутберг та ін.

Нагороди: Телевізійний художній фільм/мінісеріал, Телетріумф 2013

Найкращі візуальні ефекти в телесеріалі, FICCI BAF Awards 2014

Platinum Remi Award, WorldFest Houston 2014

Silver Plaque, Chicago International Film Festival Television Awards 2014

Yellow Oscar, Uranium Film Festival 2015

Номінації: Продюсер (продюсерська група) телевізійного фільму/серіалу,

Телетріумф 2013

«За видатні візуальні ефекти в телешоу», VES Awards 2013

«За створення видатної локації в телешоу або рекламі», VES Awards 2013

Seoul International Drama Awards 2014

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