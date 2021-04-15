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Жизнь влиятельного бизнесмена Олега разделилась на «до» и «после»: его 15-летняя дочь Варя впала в кому. Во время скачек девочка упала с лошади и сильно травмировалась. Единственное, что спасет Варю, – переливание крови. Но оказывается: ни Олег, ни ее мать Анна не являются ей родными! Мужчина сразу начинает поиски биологических родителей, тогда как женщина отреклась от неродной. Сможет ли Олег спасти жизнь Варвары? И как появление биологической мамы изменит жизнь семьи? Вы не можете этого пропустить – смотрите онлайн сериал Все не случайно скоро на СТБ!

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