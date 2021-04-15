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Життя впливового бізнесмена Олега поділилося на «до» та «після»: його 15-річна донька Варя впала в кому. Під час скачок дівчинка впала з коня та сильно травмувалася. Єдине, що врятує Варю, – переливання крові. Але виявляється: ні Олег, ні її матір Анна не є їй рідними! Чоловік одразу починає пошуки біологічних батьків, тоді як жінка відреклася від нерідної. Чи зможе Олег врятувати життя Варвари? І як поява біологічної мами змінить життя сім’ї? Ви не можете цього пропустити – дивіться онлайн серіал Все не випадково скоро на СТБ!

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