Все не випадково – дивіться скоро на СТБ
15.04.2021
Не пропустіть прем’єру нової життєвої мелодрами – дивіться онлайн серіал Все не випадково скоро на телеканалі СТБ!
Життя впливового бізнесмена Олега поділилося на «до» та «після»: його 15-річна донька Варя впала в кому. Під час скачок дівчинка впала з коня та сильно травмувалася. Єдине, що врятує Варю, – переливання крові. Але виявляється: ні Олег, ні її матір Анна не є їй рідними! Чоловік одразу починає пошуки біологічних батьків, тоді як жінка відреклася від нерідної. Чи зможе Олег врятувати життя Варвари? І як поява біологічної мами змінить життя сім’ї? Ви не можете цього пропустити – дивіться онлайн серіал Все не випадково скоро на СТБ!
Video: Все не випадково – дивіться скоро на СТБ
Серіал Все не випадково – 1 серія скоро. Про що буде 1 серія серіалу Все не випадково читайте в анонсі
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