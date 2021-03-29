Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvc2VyaWFsIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=

«Ворожка»: анонс 1–2 серій

29.03.2021

Сьогодні, 29 березня, о 20:15 на телеканалі СТБ вийдуть 1 і 2 серії серіалу «Ворожка». Читайте анонс 1–2 серій серіалу «Ворожка» просто зараз!

Більше на тему: «Ворожка»: актори нового серіалу

Головна героїня Катя працює медсестрою в обласному містечку. Дівчина володіє даром ясновидіння, але вважає свої містичні здібності психічним відхиленням. Її молодша сестра, Ксюша, вирушає на співбесіду до столиці. Інтуїція Каті каже, що з сестрою трапиться горе, вона просить Ксюшу залишитися, але дівчина все одно їде до Києва. Там Ксюша отримує посаду в престижній компанії. Катя ж не знаходить собі місця вдома і через кілька днів наважується поїхати до сестри.

Ксюша не виходить на роботу, зв’язок із нею втрачається. Катя впевнена, що її вбили! Дівчина залишається погостювати в сім’ї друзів. Вона йде до поліції і запевняє майора Супруна, що її сестру убито. Він не сприймає її всерйоз рівно до того моменту, коли тіло Ксюші не знаходять на одному зі столичних будівництв, як і розповідала Катя. Хто і навіщо вбив дівчину? Як до цього причетний начальник банку?

Режисер – Олег Зборовський.

Оператор-постановник – Микола Ілюшин.

У ролях: Ірина Авдєєнко, Антон Батирєв, Анастасія Цимбалару, Леся Самаєва, Влад Нікітюк, Олександр Пожарський, Володимир Абазопуло, Григорій Бакланов, Юрій Висоцький, Віктор Жданов, Ксенія Ніколаєва, Катерина Варченко, Костянтин Корецький та ін.

Video: «Ворожка»: анонс 1–2 серій

Серіал Ворожка- 1, 2 серії на сайті СТБ вже -29.03.2021. Про що сюжет 1 та 2 серій серіалу Ворожка

Більше на тему: «Ворожка»: сюжет нового серіалу

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Thanks!

Our editors are notified.

Close