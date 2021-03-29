Сегодня, 29 марта, в 20:15 на телеканале СТБ выйдут 1 и 2 серии сериала «Ворожка». Читайте анонс 1–2 серий сериала «Ворожка» прямо сейчас!

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Главная героиня Катя работает медсестрой в областном городке. Девушка обладает даром ясновидения, но считает свои мистические способности психическим отклонением. Ее младшая сестра, Ксюша, отправляется на собеседование в столицу. Интуиция Кати говорит, что с сестрой случится горе, она просит Ксюшу остаться, но девушка все равно едет в Киев. Там Ксюша получает должность в престижной компании. Катя же не находит себе места дома и через несколько дней решается поехать к сестре.

Ксюша не выходит на работу, связь с ней теряется. Катя уверена, что ее убили! Девушка остается погостить в семье друзей. Она отправляется в полицию и уверяет майора Супруна, что ее сестра убита. Он не воспринимает ее всерьез ровно до того момента, пока тело Ксюши не находят на одной из столичных строек, как и рассказывала Катя. Кто и зачем убил девушку? Как к этому причастен начальник банка?

Режиссер – Олег Зборовский.

Оператор-постановщик – Николай Илюшин.

В ролях: Ирина Авдеенко, Антон Батырев, Анастасия Цымбалару, Леся Самаева, Влад Никитюк, Александр Пожарский, Владимир Абазопуло, Григорий Бакланов, Юрий Высоцкий, Виктор Жданов, Ксения Николаева, Екатерина Варченко, Константин Корецкий и др.

Video: «Ворожка»: анонс 1–2 серий Сериал Ворожка - 1, 2 серии на сайте СТБ уже 29.03.2021. О чем сюжет 1 и 2 серий сериала Ворожка

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