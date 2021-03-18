«Вірина любов»: дата старту нового серіалу

Зовсім скоро, 22 березня о 20:15, на телеканалі СТБ вийде мелодрама від «Starlight Production» «Вірина любов». Фільм складатиметься з 8 серій. Подробиці – далі в матеріалі.

За сюжетом, 35-річна яскрава, красива, сучасна вчителька Віра Андрєєва 17 років шукає свого сина, якого віддала, опинившись перед складним вибором. В юності у Віри було для щастя все: перше кохання з однокурсником Михайлом, неждана, але щаслива вагітність. Усе зруйнувалося, коли їй 17-річній повідомили діагноз її мами, за життя якої потрібно було боротися великими грошима. Далі як у тумані: обман з продажем маминої квартири, безвихідь, стрімкі пологи, недоношена дитина. У маренні в реанімації Віра жертвує собою – своїм материнством.

Режисер: Анатолій Григор’єв

У ролях: Олена Шилова, Андрій Чернишов, Зоряна Марченко, Павло Харланчук, Даша Грачова, Максим Самчик та ін.

Більше на тему: «Авантюра на двох»: кількість серій і графік виходу

Читайте нас також у Viber і Telegram