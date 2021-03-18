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«Любовь Веры»: дата старта нового сериала

18.03.2021

Совсем скоро, 22 марта в 20:15, на телеканале СТБ состоится премьера мелодрамы от «Starlight Production» «Любовь Веры». Фильм будет состоять из 8 серий. Подробности – далее в материале. 

По сюжету, 35-летняя яркая, красивая, современная учительница Вера Андреева 17 лет ищет своего сына, которого отдала, оказавшись перед сложнейшим выбором. В юности у Веры было для счастья все: первая любовь с однокурсником Мишей, нежданная, но счастливая беременность. Все рухнуло, когда ей 17-летней сообщили диагноз ее мамы, за жизнь которой нужно было бороться большими деньгами. Далее как в тумане: обман с продажей маминой квартиры, безысходность, стремительные роды, недоношенный ребенок. В бреду в реанимации Вера жертвует собой – своим материнством.

Режиссер: Анатолий Григорьев

В ролях: Елена Шилова, Андрей Чернышов, Зоряна Марченко, Павел Харланчук, Даша Грачева, Максим Самчик и др.

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