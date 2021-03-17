Не пропустите премьеру мелодрамы – смотреть онлайн сериал Любовь Веры с 22 марта на СТБ!

Новая жизнь классной руководительницы Веры Васильевны начнется со встречи, которая подарит ей искреннюю любовь. Им станет отец одного из его учеников. Однако счастье Веры разрушит он – тот, кто знает самую страшную тайну ее прошлого. Что скрывает главная героиня сериала? И сможет ли Вера позволить себе быть счастливой? Смотрите онлайн сериал Любовь Веры с 22.03.2021 на СТБ.

Video: Сериал Любовь Веры: смотрите с 22.03.2021 (Анонс)

Сериал Любовь Веры — 1 серия выйдет в эфир уже 22.03.2021. О чем будет 1 серия сериала Любовь Веры читайте в анонсе