Не пропустіть прем’єру мелодрами – дивитися онлайн серіал Вірина любов із 22 березня на СТБ!

Нове життя класної керівнички Віри Василівни почнеться із зустрічі, яка подарує їй щире кохання. Ним стане батько одного із її учнів. Однак щастя Віри зруйнує він – той, хто знає найстрашнішу таємницю її минулого. Що приховує головна героїня серіалу? І чи зможе Віра дозволити собі бути щасливою? Дивіться онлайн серіал Вірина любов із 22.03.2021 на СТБ.

Video: Серіал Вірина любов: дивіться з 22.03.2021 (Анонс)

Серіал Вірина любов – 1 серія вийде в ефір вже 22.03.2021. Про що буде 1 серія серіалу Вірина любов читайте в анонсі