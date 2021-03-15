15 березня о 20:15 на телеканалі СТБ стартує серіал «Авантюра на двох». Читайте кількість серій і графік виходу серіалу «Авантюра на двох» просто зараз!

15 березня, 20:15 — 1 серія

15 березня, 21:10 — 2 серія

16 березня, 20:15 — 3 серія

16 березня, 21:10 — 4 серія

17 березня, 20:15 — 5 серія

17 березня, 21:10 — 6 серія

18 березня, 20:15 — 7 серія

18 березня, 21:10 — 8 серія

За сюжетом Софія Бондар, генеральна директорка компанії «Чорноморський винороб», при смерті. Вона просить внучку Марину знайти її зниклого онука. Тим часом чарівний авантюрист Саша Пушкін потрапляє відразу в кілька колотнеч. Рятуючись втечею, він ховається в церкві, де його застає Марина. Вона пропонує Саші зіграти роль її зниклого брата…

Режисер: Микола Пеліхов.

У ролях: Олена Хохлаткіна, Андрій Федінчик, Клавдія Дрозд, Наталка Денисенко, Ольга Морозова, Костянтин Корецький, Гліб Михайличенко, Ірина Рождественська.

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Video: «Авантюра на двох»: кількість серій і графік виходу Серіал Авантюра на двох - кількість серій і графік виходу серій. Скільки серій в серіалі Авантюра на двох, читайте в матеріалі

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