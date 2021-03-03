Сьогодні о 20:15 на телеканалі СТБ вийдуть 5 і 6 серії серіалу «Полонена» виробництва IVORY films. Читайте анонс 5–6 серій фільму «Полонена» просто зараз!

Олексій знаходить дружину і вмовляє повернутися додому. Там він розповідає їй свою версію подій, протилежну словам Вадима. Він запевняє, що не програвав її в покер, ба більше, навіть не вміє грати в таку гру. Вадим сумує, його діти – теж. Він відчуває підступ і наймає приватного детектива, щоб той стежив за Олексієм. Тим часом Лара намагається повернутися в дім до Вадима і придумує план – викрадає його пса.

Вадим зустрічається зі Світланою, але вона не вірить йому. Олексій наймає актора, якого представляє журналістом місцевого видання, і той підтверджує його слова. Світлана вірить їм і вирішує покарати Вадима – відправити за ґрати. Вона доручає справу юристу і просить чоловіка надати докази… Лара повертає пса і на час знову поселяється у Вадима.

Олексій пропонує спочатку закрити операцію, а потім займатися розглядами з Вадимом. Світлана зривається і таки подає заяву, Вадима затримують. Детектив розповідає Вадиму про таємні зустрічі Олексія з вагітною колегою і про майбутню угоду. Льоша обіцяє коханці, що зовсім скоро вони втечуть на райський острів. Він випадково забуває планшет у неї, Наталя вгадує пароль і розуміє, що квиток він узяв лише собі… Просто перед операцією Світлана дізнається, що Вадим казав їй правду, і Льоша програв її в карти.

У ролях: Олена Полянська, Олександр Нікітін, Олег Загородній, Катерина Григоренко, Станіслав Бжезінський, Наталя Бабенко, Петро Крилов та ін.

Video: «Полонена»: анонс 5–6 серій Серіал Полонена - 5, 6 серії на сайті СТБ вже -03.03.2021. Про що сюжет 5 та 6 серій серіалу Полонена

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