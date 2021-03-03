Сегодня в 20:15 на телеканале СТБ выйдут 5 и 6 серии сериала «Пленница» производства IVORY films. Читайте анонс 5–6 серий фильма «Пленница» прямо сейчас!

Алексей находит жену и уговаривает вернуться домой. Там он рассказывает ей свою версию событий, противоположную словам Вадима. Он уверяет, что не проигрывал ее в покер и, более того, даже не умеет играть в такую игру. Вадим скучает, его дети – тоже. Он чувствует подвох и нанимает частного детектива, чтобы тот следил за Алексеем. Тем временем Лара пытается вернуться в дом к Вадиму и придумывает план – похищает его пса.

Вадим встречается со Светой, но она не верит ему. Леша нанимает актера, которого представляет журналистом местного издания, и тот подтверждает его слова. Света верит им и решает наказать Вадима – отправить за решетку. Она поручает дело юристу и просит супруга предоставить доказательства… Лара возвращает пса и на время снова поселяется у Вадима.

Леша предлагает сначала закрыть сделку, а потом заниматься разбирательствами с Вадимом. Светлана срывается и таки подает заявление, Вадима задерживают. Детектив рассказывает Вадиму про таинственные встречи Алексея с беременной коллегой и про предстоящую сделку. Леша обещает любовнице, что совсем скоро они сбегут на райский остров. Он случайно забывает планшет у нее, Наталья угадывает пароль и понимает, что билет он взял лишь себе… Прямо перед сделкой Света узнает, что Вадим говорил ей правду, и Леша проиграл ее в карты.

В ролях: Елена Полянская, Александр Никитин, Олег Загородний, Екатерина Григоренко, Станислав Бжезинский, Наталья Бабенко, Петр Крылов и др.

Video: «Пленница»: анонс 5–6 серий Сериал Пленница - 5, 6 серии на сайте СТБ уже 03.03.2021. О чем сюжет 5 и 6 серий сериала Пленница

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