Сьогодні о 20:15 на телеканалі СТБ вийдуть 3 і 4 серії серіалу «Полонена» виробництва IVORY films. Читайте анонс 3–4 серій фільму «Полонена» просто зараз!

Світлана вкотре намагається втекти, біля озера чує дитячі крики ― син Вадима, Андрійко, тоне. Світлана кидається в воду йому на допомогу. Вдома Андрійко запитує про тітку, яка його врятувала. Вадим каже, що це їхня нова сусідка. Каже, що вона схожа на маму. Як виявилося, у смерті дружини Вадим звинувачує Олексія і саме тому викрав Світлану. Андрійко дякує дівчині за порятунок, вона з радістю спілкується з хлопчиком і розуміє, що в нього гарячка, включається в лікування, все-таки вона ― голова фармкомпанії. Вадим дякує полонянці за порятунок сина, тепер він їй зобов’язаний. Світлана просить відпустити її додому, але Вадим лише дозволяє їй гуляти навколо будинку під наглядом охоронця Кості. Вадим починає проявляти симпатію до Світлани, як і його охоронець. Діти Вадима у захваті від нової сусідки, розповідають їй про свого батька і про маму, яка померла.

Олексій і його вагітна коханка, Наталя, виходять на слід Вадима. Пара знаходить потенційний будинок викрадача. Олексій хоче скоріше укласти контракт з інвестором, роздобути гроші і втекти, а внесок Боголепова стане турботою дружини. Няня дітей Вадима, Лара, давно має ніжні почуття до роботодавця, але він не відповідає їй взаємністю. У спробах позбутися Світлани, до якої гувернантка ревнує, вона втрачає роботу. Бажаючи помститися і повернутися до Вадима, вона повідомляє в поліцію про полонянку. Правоохоронці приїжджають на виклик, але Світлана рятує Вадима і каже, що вона тут по своїй волі. Незадоволена Лара повідомляє місцезнаходження Світлани її чоловікові. Сама ж полонена хоче розібратися в мотивах учинку Вадима…

У ролях: Олена Полянська, Олександр Нікітін, Олег Загородній, Катерина Григоренко, Станіслав Бжезінський, Наталя Бабенко, Петро Крилов та ін.

Video: «Полонена»: анонс 3–4 серій Серіал Полонена - 3, 4 серії на сайті СТБ вже -02.03.2021. Про що сюжет 1 та 1 серій серіалу Полонена

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