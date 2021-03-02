Сегодня в 20:15 на телеканале СТБ выйдут 3 и 4 серии сериала «Пленница» производства IVORY films. Читайте анонс 3–4 серий фильма «Пленница» прямо сейчас!

Светлана в очередной раз пытается сбежать, у озера слышит детские крики – ребенок Вадима, Андрюша, тонет. Света бросается в воду ему на помощь. Дома Андрюша спрашивает о тете, которая его спасла. Вадим говорит, что это их новая соседка. Говорит, что она похожа на маму. Как оказалось, в смерти супруги Вадим винит Алексея, и именно поэтому похитил Светлану. Андрюша благодарит девушку за спасение, она с радостью общается с мальчиком и понимает, что у него жар, включается в лечение, все-таки она — глава фармкомпании. Вадим благодарит пленницу за спасение сына, теперь он ей обязан. Светлана просит отпустить ее домой, но Вадим лишь позволяет ей гулять вокруг дома под присмотром охранника Кости. Вадим начинает проявлять симпатию к Светлане, как и его охранник. Дети Вадима без ума от новой соседки, рассказывают ей о своем отце и о маме, которая умерла.

Алексей и его беременная любовница, Наталья, выходят на след Вадима. Пара находит потенциальный дом похитителя. Алексей хочет поскорее заключить контракт с инвестором, заполучить деньги и сбежать, а взнос Боголепова станет заботой супруги. Няня детей Вадима, Лара, давно испытывает нежные чувства к работодателю, но он не отвечает ей взаимностью. В попытках избавиться от Светланы, к которой гувернантка ревнует, она теряет работу. Желая отомстить и вернуться к Вадиму, она сообщает в полицию о пленнице. Правоохранители приезжают на вызов, но Светлана спасает Вадима и говорит, что она здесь по своей воле. Недовольная Лара сообщает местонахождение Светы ее супругу. Сама же пленница хочет разобраться в мотивах поступка Вадима…

В ролях: Елена Полянская, Александр Никитин, Олег Загородний, Екатерина Григоренко, Станислав Бжезинский, Наталья Бабенко, Петр Крылов и др.

Video: «Пленница»: анонс 3–4 серий Сериал Пленница - 3, 4 серии на сайте СТБ уже 02.03.2021. О чем сюжет 3 и 4 серий сериала Пленница

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