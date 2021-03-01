«Полонена»: сюжет нового серіалу

Сьогодні, 1 березня, о 20:15 на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра 8-серійного фільму «Полонена» виробництва IVORY films. Читайте сюжет нового серіалу «Полонена» просто зараз!

Фільм розповість історію талановитої мікробіологині Світлани, яка створила інноваційний антибіотик і заснувала велику фармацевтичну компанію. Проте фанатична відданість роботі стала причиною трагедії в її житті ― на сьомому місяці вона втратила дитину. Після цього разом з чоловіком Світлана вирішує, що повністю присвятить себе сім’ї і забуде про роботу хоча б на деякий час, а все управління компанією переходить до її чоловіка Олексія. Та як виявилося, Олексій зовсім не такий зразковий сім’янин і турботливий чоловік, яким хоче здаватися. Майже всі ночі він проводить у підпільному гральному клубі. І в один з вечорів, програвши все, він ставить на кін найдорожче ― свою дружину…

У головних ролях: Олена Полянська, Олександр Нікітін, Олег Загородній, Катерина Григоренко, Станіслав Бжезінський, Наталя Бабенко, Петро Крилов.

Режисер-постановник: Роман Барабаш.

Оператор-постановник: Максим Гуцу.

Продюсери: Людмила Семчук, Катерина Шевелюк, Олена ЗОЗ, Олег Рогожа, Іларіон Павлюк, Володимир Рибась, Армен Тер-Аванесов.

Креативні продюсери: Дмитро Кицай, Ольга Хавжу.

Автори сценарію: Ірина Феофанова, Ірина Левант.

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