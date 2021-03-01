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«Пленница»: сюжет нового сериала

01.03.2021

Сегодня, 1 марта, в 20:15 на телеканале СТБ состоится премьера 8-серийного фильма «Пленница» производства IVORY films. Читайте сюжет нового сериала «Пленница» прямо сейчас!

Фильм расскажет историю талантливого микробиолога Светланы, которая создала инновационный антибиотик и основала крупную фармацевтическую компанию. Но фанатичная преданность работе стала причиной трагедии в ее жизни — на седьмом месяце она потеряла ребенка. После этого вместе с мужем Светлана приняла решение, что полностью посвятит себя семье и забудет о работе хотя бы на время, а все бразды правления компанией перешли к ее мужу Алексею. Но как оказалось, Алексей вовсе не такой примерный семьянин и заботливый муж, каким хочет казаться.  Почти все ночи напролет он проводит в подпольном игорном клубе. И в один из вечеров, проиграв все, он ставит на кон самое дорогое — свою жену…

В главных ролях: Елена Полянская, Александр Никитин, Олег Загородний, Екатерина Григоренко, Станислав Бжезинский, Наталья Бабенко, Петр Крылов.

Режиссер-постановщик: Роман Барабаш.

Оператор-постановщик: Максим Гуцу.

Продюсеры: Людмила Семчук, Екатерина Шевелюк, Алена Зоз, Олег Рогожа, Илларион Павлюк, Владимир Рыбась, Армен Тер-Аванесов.

Креативные продюсеры: Дмитрий Кицай, Ольга Хавжу.

Авторы сценария: Ирина Феофанова, Ирина Левант.

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