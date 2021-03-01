Сегодня, 1 березня, о 20:15 на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра серіалу «Полонена». Скільки серій у серіалі «Полонена» і який графік його трансляції? Читайте просто зараз!

Графік виходу серіалу:

1 березня ‒ 1, 2 серії

2 березня ‒ 3, 4 серії

3 березня ‒ 5, 6 серії

4 березня ‒ 7, 8 серії

«Полонена» ‒ це історія талановитої мікробіологині Світлани, яка створила інноваційний антибіотик і заснувала велику фармацевтичну компанію. Але фанатична відданість роботі стала причиною трагедії в її житті ‒ на сьомому місяці вона втратила дитину. Після цього Світлана з чоловіком вирішують, що вона повністю присвятить себе сім’ї і забуде про роботу хоча б на якийсь час, а все управління компанією переходить до її чоловіка Олексія. Та як виявляється, Олексій зовсім не такий зразковий сім’янин і турботливий чоловік, яким хоче здаватися. Майже всі ночі поспіль він проводить у підпільному гральному клубі. І в один з вечорів, програвши все, він ставить на кін найдорожче ‒ свою дружину.

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