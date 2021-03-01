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«Пленница»: количество серий и график выхода

01.03.2021

Сегодня, 1 марта, в 20:15 на телеканале СТБ состоится премьера сериала «Пленница». Сколько серий в сериале «Пленница» и какой график его трансляции? Читайте прямо сейчас!

График выхода сериала: 

  • 1 марта ‒ 1, 2 серии
  • 2 марта ‒ 3, 4 серии
  • 3 марта ‒ 5, 6 серии
  • 4 марта ‒ 7, 8 серии

«Пленница» — это история талантливого микробиолога Светланы, которая создала инновационный антибиотик и основала крупную фармацевтическую компанию. Но фанатичная преданность работе стала причиной трагедии в ее жизни ‒ на седьмом месяце она потеряла ребенка. После этого Светлана с мужем принимают решение, что она полностью посвятит себя семье и забудет о работе хотя бы на время, а все бразды правления компанией переходят к ее мужу Алексею. Но как оказалось, Алексей вовсе не такой примерный семьянин и заботливый муж, каким хочет казаться. Почти все ночи напролет он проводит в подпольном игральном клубе. И в один из вечеров, проиграв всё, он ставит на кон самое дорогое ‒ свою жену.

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