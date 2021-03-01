«Полонена»: цікаві факти про новий серіал
01.03.2021
У понеділок, 1 березня, о 20:15 на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра серіалу «Полонена». Читайте цікаві факти про новий серіал «Полонена» просто зараз!
- Інтригуючий сюжет. «Полонена» ― це історія талановитої мікробіологині Світлани, яка створила інноваційний антибіотик і заснувала велику фармацевтичну компанію. Проте фанатична відданість роботі стала причиною трагедії в її житті ― на сьомому місяці вона втратила дитину. Після цього разом з чоловіком Світлана вирішила, що повністю присвятить себе сім’ї і забуде про роботу хоча б на якийсь час, а все управління компанією перейшло до її чоловіка Олексія. Та Олексій зовсім не такий зразковий сім’янин і турботливий чоловік, яким хоче здаватися. Майже всі ночі він проводить у підпільному гральному клубі. І в один з вечорів, програвши все, він ставить на кін найдорожче ― свою дружину.
- Талановитий режисер. Роман Барабаш відомий своїми цікавими роботами: «Партія для чемпіонки», «Моя мама чемпіонка», «Цікава Варвара», «Домоправитель», «Погана сусідка».
- Оператор-постановник. Максим Гуцу зняв багато хороших робіт. На його рахунку фільми «Три сестри», «Дорога додому», «Кров ангела».
- Чудовий акторський склад. У серіалі знялися Олена Полянська, Олександр Нікітін, Олег Загородній, Катерина Григоренко, Станіслав Бжезінський, Наталя Бабенко і Петро Крилов.
Уже в понеділок, 1 березня, о 20:15 дивіться прем’єру серіалу «Полонена» на телеканалі СТБ.
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