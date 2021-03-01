Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvc2VyaWFsIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=

«Полонена»: цікаві факти про новий серіал

01.03.2021

У понеділок, 1 березня, о 20:15 на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра серіалу «Полонена». Читайте цікаві факти про новий серіал «Полонена» просто зараз!

  1. Інтригуючий сюжет. «Полонена» ― це історія талановитої мікробіологині Світлани, яка створила інноваційний антибіотик і заснувала велику фармацевтичну компанію. Проте фанатична відданість роботі стала причиною трагедії в її житті ― на сьомому місяці вона втратила дитину. Після цього разом з чоловіком Світлана вирішила, що повністю присвятить себе сім’ї і забуде про роботу хоча б на якийсь час, а все управління компанією перейшло до її чоловіка Олексія. Та Олексій зовсім не такий зразковий сім’янин і турботливий чоловік, яким хоче здаватися. Майже всі ночі він проводить у підпільному гральному клубі. І в один з вечорів, програвши все, він ставить на кін найдорожче ― свою дружину.
  2. Талановитий режисер. Роман Барабаш відомий своїми цікавими роботами: «Партія для чемпіонки», «Моя мама чемпіонка», «Цікава Варвара», «Домоправитель», «Погана сусідка».
  3. Оператор-постановник. Максим Гуцу зняв багато хороших робіт. На його рахунку фільми «Три сестри», «Дорога додому», «Кров ангела».
  4. Чудовий акторський склад. У серіалі знялися Олена Полянська, Олександр Нікітін, Олег Загородній, Катерина Григоренко, Станіслав Бжезінський, Наталя Бабенко і Петро Крилов.

Уже в понеділок, 1 березня, о 20:15 дивіться прем’єру серіалу «Полонена» на телеканалі СТБ.

Більше на тему: «Полонена»: актори нового серіалу

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Thanks!

Our editors are notified.

Close