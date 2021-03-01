«Полонена»: цікаві факти про новий серіал

Інтригуючий сюжет. «Полонена» ― це історія талановитої мікробіологині Світлани, яка створила інноваційний антибіотик і заснувала велику фармацевтичну компанію. Проте фанатична відданість роботі стала причиною трагедії в її житті ― на сьомому місяці вона втратила дитину. Після цього разом з чоловіком Світлана вирішила, що повністю присвятить себе сім’ї і забуде про роботу хоча б на якийсь час, а все управління компанією перейшло до її чоловіка Олексія. Та Олексій зовсім не такий зразковий сім’янин і турботливий чоловік, яким хоче здаватися. Майже всі ночі він проводить у підпільному гральному клубі. І в один з вечорів, програвши все, він ставить на кін найдорожче ― свою дружину.