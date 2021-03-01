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«Пленница»: интересные факты о новом сериале

01.03.2021

В понедельник, 1 марта, в 20:15 на телеканале СТБ состоится премьера сериала «Пленница». Читайте интересные факты о новом сериале «Пленница» прямо сейчас!

  1. Интригующий сюжет. «Пленница» — это история талантливого микробиолога Светланы, которая создала инновационный антибиотик и основала крупную фармацевтическую компанию. Но фанатичная преданность работе стала причиной трагедии в ее жизни — на седьмом месяце она потеряла ребенка. После этого вместе с мужем Светлана приняла решение, что полностью посвятит себя семье и забудет о работе хотя бы на время, а все бразды правления компанией перешли к ее мужу Алексею. Но Алексей вовсе не такой примерный семьянин и заботливый муж, каким хочет казаться. Почти все ночи напролет он проводит в подпольном игорном клубе. И в один из вечеров, проиграв всё, он ставит на кон самое дорогое — свою жену.
  2. Талантливый режиссер. Роман Барабаш известен своими интересными работами: «Партия для чемпионки», «Моя мама чемпионка», «Любопытная Варвара», «Домоправитель», «Плохая соседка».
  3. Оператор-постановщик. Максим Гуцу снял множество хороших работ. На его счету фильмы «Три сестры», «Дорога домой», «Кровь ангела». 
  4. Отличный актерский состав. В сериале снялись Елена Полянская, Александр Никитин, Олег Загородний, Екатерина Григоренко, Станислав Бжезинский, Наталья Бабенко и Петр Крылов.

Уже в понедельник, 1 марта, в 20:15 смотрите премьеру сериала «Пленница» на телеканале СТБ.

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