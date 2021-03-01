«Пленница»: интересные факты о новом сериале

Интригующий сюжет. «Пленница» — это история талантливого микробиолога Светланы, которая создала инновационный антибиотик и основала крупную фармацевтическую компанию. Но фанатичная преданность работе стала причиной трагедии в ее жизни — на седьмом месяце она потеряла ребенка. После этого вместе с мужем Светлана приняла решение, что полностью посвятит себя семье и забудет о работе хотя бы на время, а все бразды правления компанией перешли к ее мужу Алексею. Но Алексей вовсе не такой примерный семьянин и заботливый муж, каким хочет казаться. Почти все ночи напролет он проводит в подпольном игорном клубе. И в один из вечеров, проиграв всё, он ставит на кон самое дорогое — свою жену.