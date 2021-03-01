Сьогодні о 20:15 на телеканалі СТБ вийдуть 1 і 2 серії серіалу «Полонена» виробництва IVORY films. Читайте анонс 1–2 серій фільму «Полонена» просто зараз!

Мікробіологиня Світлана створила інноваційний антибіотик і заснувала велику фармацевтичну компанію. Відданість роботі стала причиною трагедії – на сьомому місяці вона втратила дитину. Після цього разом з чоловіком вона вирішує, що присвятить себе сім’ї і забуде про роботу бодай на деякий час, а все управління компанією переходить до її чоловіка Олексія. Та, як з’ясовується, Олексій зовсім не такий зразковий сім’янин, яким хоче здаватися. Майже всі ночі він проводить у підпільному гральному клубі, а також будує стосунки з коханкою Наталею. В один з вечорів, програвши все, він ставить на кін найдорожче – свою дружину…

Незадовго до цього Олексій знаходить великого інвестора для компанії Світлани – бізнесмена Боголепова. На благодійному маскараді він знайомить дружину з ним. На тому ж святі Світлана в карнавальній масці виходить подихати. За нею ув’язується п’яний гість і чіпляється до неї, але його відганяє незнайомий чоловік – це Вадим. Друг Стас пропонує Олексію перекинутися в покер, той узяв з собою, на що грати, але цього разу ставки високі. Олексій програє 300 тисяч або ж… свою дружину. Зрештою Світлану викрадають і утримують у заміському будинку. Їй стає відомо, що її викрадач – Вадим, який учора її врятував. Кілька разів дівчина намагається втекти, їй не вдається, але на території вона знайомиться з дітьми викрадача.

Виробництво: IVORY films

Режисер-постановник: Роман Барабаш

У ролях: Олена Полянська, Олександр Нікітін, Олег Загородній, Катерина Григоренко, Станіслав Бжезінський, Наталя Бабенко, Петро Крилов та ін.

Video: «Полонена»: анонс 1–2 серій Серіал Полонена - 1, 2 серії на сайті СТБ вже -01.03.2021. Про що сюжет 1 та 1 серій серіалу Полонена

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