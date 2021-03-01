Сегодня в 20:15 на телеканале СТБ выйдут 1 и 2 серии сериала «Пленница» производства IVORY films. Читайте анонс 1–2 серий фильма «Пленница» прямо сейчас!

Микробиолог Светлана создала инновационный антибиотик и основала крупную фармацевтическую компанию. Преданность работе стала причиной трагедии – на седьмом месяце она потеряла ребенка. После этого вместе с мужем она приняла решение, что посвятит себя семье и забудет о работе на время, а все бразды правления компанией перешли к ее мужу Алексею. Но, как выясняется, Алексей вовсе не такой примерный семьянин, каким хочет казаться. Почти все ночи напролет он проводит в подпольном игральном клубе, а также строит отношения с любовницей Натальей. В один из вечеров, проиграв все, он ставит на кон самое дорогое – свою жену…

Незадолго до этого Алексей находит крупного инвестора для компании Светланы – бизнесмена Боголепова. На благотворительном маскараде он знакомит жену с ним. На том же празднике Светлана в карнавальной маске выходит подышать. За ней увязывается пьяный гость и пристает, но его отгоняет незнакомый мужчина – это Вадим. Друг Стас предлагает Алексею перекинуться в покер, тот взял с собой, на что играть, но в этот раз ставки высоки. Алексей проигрывает 300 тысяч или же… свою супругу. В итоге Светлану похищают и удерживают в загородном доме. Ей становится известно, что ее похититель – Вадим, который вчера ее спас. Несколько раз девушка пытается сбежать, ей не удается, но на территории она знакомится с детьми похитителя.

Производство: IVORY films

Режиссер-постановщик: Роман Барабаш

В ролях: Елена Полянская, Александр Никитин, Олег Загородний, Екатерина Григоренко, Станислав Бжезинский, Наталья Бабенко, Петр Крылов и др.

Video: «Пленница»: анонс 1–2 серий Сериал Пленница - 1, 2 серии на сайте СТБ уже 01.03.2021. О чем сюжет 1 и 2 серий сериала Пленница

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