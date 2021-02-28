Олена Полянська розповіла про свою роль у стрічці «Полонена»

У понеділок, 1 березня, о 20:15 на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра серіалу «Полонена». Головна акторка фільму Олена Полянська розповіла про свою роль та сценарій серіалу «Полонена». Детальніше — далі в матеріалі.

«Через те, що ця історія така цікава, трохи навіть казкова, у мене був “післясмак”, ніби я подивилася дуже-дуже красивий фільм. Жанр мелодрами саме тим і цікавий, що люди завжди ніби підглядають у замкову щілину, ніби це щось дуже схоже на наше життя. Мені здається, що саме через це всі й дивляться мелодрами. Незважаючи на те, що там є якісь зрозумілі лінії, але вони тим і привабливі», — коментує виконавиця головної ролі в серіалі «Полонена» Олена Полянська.

Уже в понеділок, 1 березня, о 20:15 дивіться прем’єру серіалу «Полонена» на телеканалі СТБ.

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