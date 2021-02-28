Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvc2VyaWFsIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=

Олена Полянська розповіла про свою роль у стрічці «Полонена»

28.02.2021

У понеділок, 1 березня, о 20:15 на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра серіалу «Полонена». Головна акторка фільму Олена Полянська розповіла про свою роль та сценарій серіалу «Полонена». Детальніше — далі в матеріалі. 

«Через те, що ця історія така цікава, трохи навіть казкова, у мене був “післясмак”, ніби я подивилася дуже-дуже красивий фільм. Жанр мелодрами саме тим і цікавий, що люди завжди ніби підглядають у замкову щілину, ніби це щось дуже схоже на наше життя. Мені здається, що саме через це всі й дивляться мелодрами. Незважаючи на те, що там є якісь зрозумілі лінії, але вони тим і привабливі», — коментує виконавиця головної ролі в серіалі «Полонена» Олена Полянська.

Уже в понеділок, 1 березня, о 20:15 дивіться прем’єру серіалу «Полонена» на телеканалі СТБ.

Більше на тему: «Полонена»: режисер Роман Барабаш про новий серіал

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Thanks!

Our editors are notified.

Close