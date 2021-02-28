Елена Полянская рассказала о своей роли в фильме «Пленница»

В понедельник, 1 марта, в 20:15 на телеканале СТБ состоится премьера сериала «Пленница». Главная актриса фильма Елена Полянская рассказала о своей роли и сценарий сериала «Пленница». Подробнее ― далее в материале.

«Так как эта история такая интересная, немного даже сказочная, у меня было “послевкусие”, что я посмотрела очень-очень красивый фильм. Жанр мелодрамы именно тем и интересен, что люди всегда будто подглядывают в замочную скважину, что это что-то очень похоже на нашу жизнь. Мне кажется, что именно поэтому все и смотрят мелодрамы. Несмотря на то, что там есть какие-то понятные линии, но они тем и привлекательны», ― комментирует исполнительница главной роли в сериале «Пленница» Елена Полянская.

Уже в понедельник, 1 марта, в 20:15 смотрите премьеру сериала «Пленница» на телеканале СТБ.

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