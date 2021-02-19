Сьогодні о 20:15 на телеканалі СТБ вийдуть 1–4 серії фільму «Мама». Читайте анонс 1–4 серій фільму «Мама» просто зараз!

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До Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні глядачі СТБ побачать 4-серійну драму «Мама». Головна героїня Ніна Петрівна живе з сім’єю в Житомирі. Коли її син Віталій Швидченко іде добровольцем на фронт захищати свою країну, у мирному житті мами оселяється війна. Одного дня вона дізнається, що Віталій потрапив у полон. Обставини складаються так, що єдиний шанс повернути свою дитину – самотужки вирушити на її пошуки. Мамі доведеться здолати довгий шлях, змінити міста і села, пройти блокпости і кабінети місцевої влади, зустрітися віч-на-віч з ворогом, і все заради того, щоб дізнатися найважливішу відповідь – чи жива її дитина.

Режисер-постановник: Тарас Ткаченко.

У ролях: Олеся Жураківська, Микола Боклан, Костянтин Корецький, Тамара Антропова, Михайло Кришталь, Максим Боряк, Олександр Божко, Дар’я Матвєєва та ін.

Video: «Мама»: анонс 1–4 серій Серіал Мама - 1, 4 серії на сайті СТБ вже 19.02.2021. Про що сюжет 1 та 1 серій серіалу Мама

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