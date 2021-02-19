Сегодня в 20:15 на телеканале СТБ выйдут 1–4 серии фильма «Мама». Читайте анонс 1–4 серий фильма «Мама» прямо сейчас!

Ко Дню памяти Героев Небесной Сотни зрители СТБ увидят 4-серийную драму «Мама». Главная героиня Нина Петровна живет с семьей в Житомире. Когда ее сын Виталий Швыдченко уходит добровольцем на фронт защищать свою страну, в мирной жизни мамы поселяется война. В один из дней она узнает, что Виталий оказался в плену. Обстоятельства складываются так, что единственный шанс вернуть своего ребенка – отправиться самостоятельно на его поиски. Маме предстоит проделать долгий путь, сменить города и села, пройти блокпосты и кабинеты местной власти, встретиться лицом к лицу с врагом, и все для того, чтобы узнать самый важный ответ – жив ли ее ребенок.

Режиссер-постановщик: Тарас Ткаченко.

В ролях: Олеся Жураковская, Николай Боклан, Константин Корецкий, Тамара Антропова, Михаил Кришталь, Максим Боряк, Александр Божко, Дарья Матвеева и др.

Video: «Мама»: анонс 1–4 серий Сериал Мама - 1, 4 серии на сайте СТБ уже 19.02.2021. О чем сюжет 1 и 4 серий сериала Мама

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