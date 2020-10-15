Смотрите осеннюю премьеру сериала Мой любимый враг на сайте СТБ!

Марк и Кира (акт. Анна Васильева и Роман Полянский) – молодые и влюбленные первокурсники. Больше всего на свете они мечтают провести вместе всю жизнь. Но их счастью не суждено случиться – отец Киры мэр города Домбровский (акт. Сергей Калантай) категорически против этого союза. Он не хочет видеть рядом со своей дочкой нищего сироту. Более того, у Марка начинаются проблемы и в его собственной семье. В сериале Мой любимый враг сестренку главного героя Кристину опекунский совет отказался отдавать Марку, и теперь девочка вынуждена отправиться в детский дом. Убитый горем Марк решает покинуть город, чтобы доказать самому себе, что он чего-то стоит.

Спустя 10 лет судьбы Марка и Киры снова пересекаются в сериале Мой любимый враг. Они встречаются в родном городе, но старые обиды мешают им быть вместе. Марк баллотируется в мэры города и становится главным конкурентом Домбровского, а Кира начинает крутить роман с правой рукой отца адвокатом Глебом (акт. Марк Дробот). Казалось бы, мосты сожжены и главные герои уже никогда не будут вместе… Но неожиданная смерть Домбровского и появление уже взрослой Кристины в жизнях Киры и Марка изменят планы бывшей влюбленной пары. Смотрите сериал Мой любимый враг на СТБ, чтобы узнать, чем закончится эта история!

В ролях: Анна Васильева, Роман Полянский, Марк Дробот, Фатима Горбенко, Сергей Калантай.

Авторы сериала: Валерия Винс, Яна Дубинянская

Режиссер: Антон Азаров

Продюсер: Галина Балан-Тимкина

Количество серий: 4

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