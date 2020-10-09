Сериал СТБ Здравствуй, папа! – это мелодрама о гонщике Максиме, которому судьба приготовила неожиданный сюрприз. К нему пришел 10-летний Пашка и заявил, что Максим – его отец! Мужчина сомневается в словах ребенка, ведь он никогда не виделся с матерью мальчика. Бизнесвумен Татьяна воспитывает маленького Пашку сама, и ему определенно не хватает отца. Максим чувствует это и постепенно идет не сближение с ребенком. Оказывается, Паша – действительно биологический сын Макса. Когда-то мужчина и его бывшая жена отказались от процедуры ЭКО, и его биоматериал достался незнакомой женщине, матери Пашки.

У Максима нет детей, но имеет ли он право лезть в чужую семью, чтобы узнать своего родного сына ближе? Смотрите в сериале Здравствуй, папа!

В ролях: Елизавета Майская, Прохор Дубравин, Сергей Радченко, Дарья Легейда, Артем Позняк

Режиссер: Анатолий Григорьев

Генеральный продюсер: Галина Балан-Тимкина

Количество серий: 4

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