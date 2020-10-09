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Серіал СТБ Здрастуй, тато! – це мелодрама про гонщика Максима, якому доля приготувала несподіваний сюрприз. До нього прийшов 10-річний Пашка і заявив, що Максим – його батько! Чоловік сумнівається в словах дитини, бо він ніколи не бачився з матір’ю хлопчика. Бізнесвумен Татьяна виховує маленького Пашку сама, і йому безумовно не вистачає батька. Максим відчуває це і поступово йде не зближення з дитиною. Виявляється, Паша – дійсно біологічний син Макса. Колись чоловік і його колишня дружина відмовилися від процедури ЕКО, і його біоматеріал дістався незнайомій жінці, матері Пашки.

У Максима немає дітей, але чи має він право лізти в чужу сім’ю, щоб узнати свого рідного сина ближче? Дивіться в серіалі Здрастуй, тато!

У ролях: Єлизавета Майська, Прохор Дубравін, Сергій Радченко, Дар’я Легейда, Артем Позняк

Режисер: Анатолій Григор’єв
Генеральний продюсер: Галіна Балан-Тімкіна
Кількість серій: 4

Дивіться також серіал: Сонячні дні

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