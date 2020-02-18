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Video: Мой любимый враг: 2 серия смотреть онлайн — 18.02.2022

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Мой любимый враг | 18.02.2022 | 2022

Во 2 серии сериала Мой любимый враг Кира учит воспитанников детского дома шить одежду и помогает Лилии готовиться к свадьбе.

Неожиданно Марк предлагает ей встретиться. В душе Киры все еще сохранилась старая боль, ведь 10 лет назад он бросил ее прямо в день свадьбы. Тогда она была раздавлена горем и уехала в Италию, чтобы забыть боль разбитого сердца. И теперь, столько лет спустя, он снова говорит о каких-то чувствах!

Кира во 2 серии мелодрамы Мой любимый враг пытается вернуться в Италию, но ей мешает отец. Борис сдает билет дочери без ее ведома. Кире приходится остаться и работать над проектом «Из детского дома – в модный дом». Она привязывается к девочкам, но мыслями постоянно возвращается в Италию. Марк продолжает осаждать Киру, но она начинает чувствовать симпатию к Глебу… Чем закончится эта история? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мой любимый враг 2 серия онлайн!

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Смотреть онлайн сериал Мой любимый враг — 3 серия от 18.02.2022

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