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Video: Мой любимый враг: 1 серия смотреть онлайн — 18.02.2022

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Мой любимый враг | 18.02.2022 | 2022

В 1 серии сериала Мой любимый враг Кире Суворовой придется неожиданно вернуться в родной город, где она не была 10 лет. Кира живет в Италии и занимается карьерой. Она работает дизайнером одежды и уже получила приглашение на собеседование, которое может позволить ей подняться на следующую ступеньку карьерной лестницы.

Неожиданно Кире в 1 серии Мой любимый враг звонит отец. Ничего не объясняя, Борис Суворов просит дочь приехать домой. Он уже купил ей билеты и готов отправить их по почте. Обеспокоенная Кира мчится домой в ожидании худшего. В итоге оказывается, что приближаются местные выборы, и действующий мэр Борис Суворов хочет сохранить свое место. Для этого ему нужна помощь дочери. Согласится ли Кира помочь отцу, зная, что его методы не всегда честны? И не откажется ли она, узнав, что главный соперник Бориса – ее первая любовь Марк? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мой любимый враг 1 серия онлайн.

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Смотреть онлайн сериал Мой любимый враг – 2 серия от 18.02.2022

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