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Video: Мій коханий ворог: 1 серія дивитися онлайн – 18.02.2022

Дивитися онлайн серіал Мій коханий ворог - 1 серія від 18.02.2022. Український фільм Мій коханий ворог серія 1 вже на сайті
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Мій коханий ворог | 18.02.2022 | 2022

В 1 серії серіалу Мій коханий ворог Кірі Суворовій доведеться несподівано повернутися в рідне місто, де вона не була 10 років. Кіра живе в Італії та займається кар’єрою. Вона працює дизайнером одягу і вже отримала запрошення на співбесіду, яка може дозволити їй піднятися на наступну сходинку кар’єрних сходів.

Несподівано Кірі в 1 серії Мій коханий ворог дзвонить батько. Нічого не пояснюючи, Борис Суворов просить дочку приїхати додому. Він уже купив їй квитки та готовий відправити їх поштою. Стурбована Кіра мчить додому в очікуванні гіршого. В результаті виявляється, що наближаються місцеві вибори, і чинний мер Борис Суворов хоче зберегти своє місце. Для цього йому потрібна допомога дочки. Чи погодиться Кіра допомогти батькові, знаючи, що його методи не завжди чесні? І чи не відмовиться вона, дізнавшись, що головний суперник Бориса – її перше кохання Марк? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мій коханий ворог 1 серія онлайн.

Дивитися онлайн всі серії серіалу Мій коханий ворог

Дивитися онлайн серіал Мій коханий ворог – 2 серія від 18.02.2022

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