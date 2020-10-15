Дивіться осінню прем’єру серіалу Мій коханий ворог на сайті СТБ!

Марк і Кіра (акт. Ганна Васильєва та Роман Полянський) – молоді та закохані першокурсники. Найбільше на світі вони мріють провести разом усе життя. Але їхньому щастю не судилося статися – батько Кіри мер міста Домбровський (акт. Сергій Калантай) категорично проти цього союзу. Він не хоче бачити поруч зі своєю донькою жебрака та сироту. Більш того, в Марка починаються проблеми й у його власній родині. У серіалі Мій коханий ворог сестричку головного героя Христину опікунська рада відмовилася віддавати Маркові, і тепер дівчинка змушена поїхати до дитячого будинку. Убитий горем Марк вирішує покинути місто, щоб довести собі, що він чогось вартий.

Через 10 років долі Марка і Кіри знову перетинаються в серіалі Мій коханий ворог. Вони зустрічаються в рідному місті, але старі образи заважають їм бути разом. Марк балотується в мери міста та стає головним конкурентом Домбровського, а Кіра починає крутити роман з правою рукою батька адвокатом Глібом (акт. Марк Дробот). Здавалося б, мости спалені й головні герої вже ніколи не будуть разом… Але несподівана смерть Домбровського та поява вже дорослої Христини в життях Кіри та Марка змінять плани колишньої закоханої пари. Дивіться серіал Мій коханий ворог на СТБ, щоб дізнатися, чим закінчиться ця історія!

У ролях: Ганна Васильєва, Роман Полянський, Марк Дробот, Фатіма Горбенко, Сергій Калантай.

Автори серіалу: Валерія Вінс, Яна Дубинянська

Режисер: Антон Азаров

Продюсер: Галина Балан-Тімкіна

Кількість серій: 4

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