Формула щастя 3 серия смотреть онлайн от 01.10.2023

Серия 3 | 01.10.2023 | Сезон 1

Смотрите онлайн мелодраму Формула щастя 3 серия от 01.10.2023, чтобы узнать, удастся ли Инне защитить близких и спасти свою жизнь.

В сериале Формула щастя кто-то заказал киллера, чтобы лишить Инну жизни. От смерти женщину спасло лишь то, что ей удалось вернуть с того света свою сокамерницу во время приступа гипогликемии. Между тем Людмила делала все, чтобы найти бесценную формулу Инны. Она обыскала весь дом и пыталась открыть сейф Демидовых, но все было зря. Какую игру ведет подруга фармацевтов? Зачем ей понадобилась дочь Инны? И какие важные доказательства найдут следователи в квартире няни Кати? Не пропустите продолжение интригующей истории про борьбу за счастье и справедливость – смотрите онлайн сериал Формула щастя 3 серия от 01.10.2023 на сайте СТБ.

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