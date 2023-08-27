Сериал Аля 1 серия смотреть онлайн от 27.08.2023

Серия 1 | 27.08.2023 | Сезон 1

Эта история про поиск семьи останется в ваших сердцах навсегда – смотрите онлайн эмоциональную мелодраму Аля 1 серия от 27.08.2023 на сайте СТБ!

Нейрохирург Андрей Донин готовился к важной конференции в Германии, на которую он решил поехать вместе со своей девушкой Ритой. Красавица уже давно мечтает узаконить их отношения, но главный герой сериала Аля постоянно сомневается из-за своего горького прошлого. Правда, совсем скоро влюбленным не будет дела до сомнений, ведь в их жизни произойдет кое-что невероятное.

В 1 серии сериала Аля Донин встретил на пороге дома своего сына маленькую девочку, настоящего ангелочка, которая стояла у двери, сжав в руке фотографию. Неожиданное появление крохи заставит Андрея переосмыслить свою жизнь, которая уже долгое время была лишена тепла. Ведь будущую невесту Донина больше интересует его статус и деньги, а не взаимные чувства. Как Рита отреагирует на маленькую гостью? Почему Аля пришла именно сюда? И что случилось с ее мамой? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн мелодраму Аля 1 серия от 27.08.2023.

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