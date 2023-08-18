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Starlight Media отказывается от советской традиции битья тарелок на съемках – на смену придет душистая украинская выпечка

18.08.2023

Битье тарелки в первый съемочный день – традиция, которой уже много лет следуют команды сериалов, кинофильмов и телепроектов. Однако, как и многие другие привычки, она родом из советских времен. В западной кино и телеиндустрии такой практики нет. Медиахолдинг StarLight Media принял решение отказаться от устаревшей традиции и заменить привычную тарелку с именами всех членов команды вкусной выпечкой.

Starlight Media отказывается от советской традиции битья тарелок на съемках

«Этим новшеством мы начали 2023 год. Первым проектом, которым мы открыли новый сериальный сезон, стала 24-серийная мелодрама «Просто Надія» для телеканала СТБ, – вспоминает креативная продюсер Оксана Кукоба. – О женщине, которая вынуждена была покинуть свой дом из-за вторжения и переехать. Мы поняли, что сомнительная традиция разбиения тарелки нам уже не близка. Это что-то о разрушениях, а их в нашей жизни сейчас достаточно. Поэтому решили заменить ее выпечкой – сначала пирогом в виде подсолнечника. Именно этот цветок красуется на логотипе кафе главной героини. Она потеряла дом, и в новой жизни решила печь пироги с разными начинками. Запах свежей выпечки – это всегда об ощущениях дома, приятных воспоминаниях. Старт съемок проекта «Одна родина» мы уже встречали с караваем – символом рождения и зарождения нового».

Starlight Media отказывается от советской традиции битья тарелок на съемках

«Мы боремся за свою независимость во всех измерениях и формируем новые смыслы. Нам важно избавиться от всего, что так или иначе связано с россией. Поэтому в новый сериальный телесезон мы входим с новой традицией – печь к первому съемочному дню каравай или украинский пирог с названием проекта и угощать членов команды. Приглашаем коллег из других холдингов и продакшенов присоединиться к инициативе и ускорить процесс отказа от советского по происхождению разбивания тарелки», говорит Александр Быков, главный исполнительный продюсер StarLight Production.

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Чтобы выбрать символическую выпечку, команда холдинга советовалась с главным экспертом украинской кухни и ее истории Евгением Клопотенко. Поэтому возможно, что съемки следующих проектов будут начинаться с львовским сырником и яворовским пирогом. В любом случае, команда уверяет, что фантазии по выпечке им хватит на десятки, а то и сотни проектов в будущем.

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