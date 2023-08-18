Starlight Media отказывается от советской традиции битья тарелок на съемках – на смену придет душистая украинская выпечка

Битье тарелки в первый съемочный день – традиция, которой уже много лет следуют команды сериалов, кинофильмов и телепроектов. Однако, как и многие другие привычки, она родом из советских времен. В западной кино и телеиндустрии такой практики нет. Медиахолдинг StarLight Media принял решение отказаться от устаревшей традиции и заменить привычную тарелку с именами всех членов команды вкусной выпечкой.

«Этим новшеством мы начали 2023 год. Первым проектом, которым мы открыли новый сериальный сезон, стала 24-серийная мелодрама «Просто Надія» для телеканала СТБ, – вспоминает креативная продюсер Оксана Кукоба. – О женщине, которая вынуждена была покинуть свой дом из-за вторжения и переехать. Мы поняли, что сомнительная традиция разбиения тарелки нам уже не близка. Это что-то о разрушениях, а их в нашей жизни сейчас достаточно. Поэтому решили заменить ее выпечкой – сначала пирогом в виде подсолнечника. Именно этот цветок красуется на логотипе кафе главной героини. Она потеряла дом, и в новой жизни решила печь пироги с разными начинками. Запах свежей выпечки – это всегда об ощущениях дома, приятных воспоминаниях. Старт съемок проекта «Одна родина» мы уже встречали с караваем – символом рождения и зарождения нового».

«Мы боремся за свою независимость во всех измерениях и формируем новые смыслы. Нам важно избавиться от всего, что так или иначе связано с россией. Поэтому в новый сериальный телесезон мы входим с новой традицией – печь к первому съемочному дню каравай или украинский пирог с названием проекта и угощать членов команды. Приглашаем коллег из других холдингов и продакшенов присоединиться к инициативе и ускорить процесс отказа от советского по происхождению разбивания тарелки», – говорит Александр Быков, главный исполнительный продюсер StarLight Production.

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Чтобы выбрать символическую выпечку, команда холдинга советовалась с главным экспертом украинской кухни и ее истории – Евгением Клопотенко. Поэтому возможно, что съемки следующих проектов будут начинаться с львовским сырником и яворовским пирогом. В любом случае, команда уверяет, что фантазии по выпечке им хватит на десятки, а то и сотни проектов в будущем.

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